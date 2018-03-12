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Ямы на дорогах обещают убрать к началу мая

13.03.2018 16:01 — Разное | БДГ  
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Ямы на дорогах обещают убрать к началу мая

Для устранения ямочности на дорогах до мая будут использоваться только литые асфальтобетонные смеси.

Об этом заявил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский 13 марта.

«Из-за колебания температур идет сильная ямочность, мы об этом знаем. Но на сегодняшний день можем работать только литыми асфальтобетонными смесями. Когда температура будет выше 5 градусов, сможем работать горячими асфальтобетонными смесями», - отметил он.

По словам Глинского, в планах предприятия – замена асфальтобетонного покрытия дороги от улицы Притыцкого до Жданович и укрепление обочин на МКАД барьерными ограждениями, обновление дорожного покрытия и тротуаров возле стадиона «Динамо».

«Горремавтодор» планирует также обновление других столичных улиц, в том числе спальных районов.

В числе проектов – капитальный ремонт моста через Свислочь в районе улица Машерова. На 12-14 мостах и путепроводах планируется укрепление конструкций, замена асфальта и ограждений, покраска и расширение пешеходных тротуаров. Мост на время работы закрывать не планируется.

 
 
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Для устранения ямочности на дорогах до мая будут использоваться только литые асфальтобетонные смеси. Об этом заявил генеральный директор ГПО «Горремавтодор...

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