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Ямы на дорогах обещают убрать к началу мая
Для устранения ямочности на дорогах до мая будут использоваться только литые асфальтобетонные смеси.
Об этом заявил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский 13 марта.
«Из-за колебания температур идет сильная ямочность, мы об этом знаем. Но на сегодняшний день можем работать только литыми асфальтобетонными смесями. Когда температура будет выше 5 градусов, сможем работать горячими асфальтобетонными смесями», - отметил он.
По словам Глинского, в планах предприятия – замена асфальтобетонного покрытия дороги от улицы Притыцкого до Жданович и укрепление обочин на МКАД барьерными ограждениями, обновление дорожного покрытия и тротуаров возле стадиона «Динамо».
«Горремавтодор» планирует также обновление других столичных улиц, в том числе спальных районов.
В числе проектов – капитальный ремонт моста через Свислочь в районе улица Машерова. На 12-14 мостах и путепроводах планируется укрепление конструкций, замена асфальта и ограждений, покраска и расширение пешеходных тротуаров. Мост на время работы закрывать не планируется.
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Для устранения ямочности на дорогах до мая будут использоваться только литые асфальтобетонные смеси. Об этом заявил генеральный директор ГПО «Горремавтодор...
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