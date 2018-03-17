«Мамины дочки 2»: интернет-аудитория и редакция определили лидеров фотоконкурса

В эти мартовские, но пока отнюдь не по-весеннему прохладные деньки на сайте www.vitvesti.by развернулась настоящая горячая битва – онлайн-голосование за участниц семейного фотоконкурса «Витебских вестей» «Мамины дочки 2».





По результатам подсчетов количества лайков (явно фейковые страницы мы не учитывали) лидером стала витебчанка Галина Чайковская с дочкой Алисой. Именно эта семья получает главный трофей – два пригласительных билета на премьеру российского спектакля «Близкие люди» с участием известных актеров в КЗ «Витебск», которая состоится 18 марта.





По условиям конкурса редакция оставила за собой право выбрать своего победителя. Ведь, как показывает опыт предыдущих проектов «Витебских вестей», жители региона столь активны и креативны, что поощрить только одного участника было бы просто несправедливо. И «Мамины дочки 2» не исключение.

Наибольшую активность проявили мамочки из областного центра, но повоевать за главные призы решились и представительницы с периферии, в частности, из Орши, Шарковщины, Глубокского района. Кстати, именно в Шарковщину отправится приз от редакции – Светлане Заяц и ее трем малышкам – как самой многочисленной девичьей семье.





Но кто бы ни выиграл приз или ни победил в онлайн-гонке за лайками, главный подарок есть у каждой участницы – любимая дочь, а у кого-то даже не одна.

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