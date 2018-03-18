Неделю музыки для детей и юношества в Бресте откроет большой концерт в театре драмы

XVII Неделя музыки для детей и юношества пройдет с 20 по 25 марта в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областного музыкального общества, заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева.



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Торжественное открытие музыкального фестиваля состоится в Брестском академическом театре драмы.

В первом отделении праздничного концерта прозвучат произведения Фредерика Шопена в исполнении лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Саратовской консерватории Ирины Хрульковой. Второе отделение будет посвящено 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Концерт ре минор для фортепиано в трех частях в сопровождении симфонического оркестра БАТД под управлением дирижера Александра Сосновского исполнят Ирина Хрулькова и лауреат международных конкурсов Павел Нетук (Минск).

Музыкальный марафон продолжится в Брестском государственном музыкальном колледже имени Г.Ширмы. На концерте класса доцента Белорусской государственной академии музыки Наталии Тащилиной прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Мендельсона. Свое исполнительское мастерство продемонстрируют лауреаты международных конкурсов Юлия Ермолаева, Константин Артем, Андрей Колобов, победитель телевизионного конкурса "Талент краіны" Богдан Бабич.

Помимо этого вечера коллектив преподавателей и студентов БГАМ выступит с концертом вокальной музыки. В камерном зале музыкального колледжа прозвучат голоса лауреатов международных конкурсов Таисии Засим, Нины Золотницкой, Романа Оглоблина, Александра Кустова, Владислава Зозулько и др. Своей игрой также порадует группа профессиональных белорусских музыкантов City Jazz Quartet под руководством Александра Сторожука.

Большую программу к фестивалю подготовил и коллектив колледжа. Слушатели смогут насладиться исполнительским мастерством музыкантов оркестра белорусских народных инструментов под руководством Алексея Захарчука, симфонического оркестра под управлением Людмилы Жабинской, оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер Лилия Стрелова). Под занавес музыкального праздника выступят молодежный хор Анны Стасюк, духовой оркестр Владислава Демьяненко, хор народной песни "Купавушка" Людмилы Кучур.

Организаторами XVII Недели музыки для детей и юношества выступают Брестский горисполком, областное музыкальное общество, Брестский академический театр драмы, Брестский государственный музыкальный колледж имени Г.Ширмы.