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«Белтелеком» сообщил о повышении цен на некоторые услуги с 1 апреля
21.03.2018 — Разное | Полесская правда
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В связи с этим с 1 апреля 2018 года стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3 процента.
Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.
Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.
Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.
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> — Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен, — отмечается в сообщении РУП «Белтелеком». — Однако...
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