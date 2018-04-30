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Концерт Brutto, фестиваль водного туризма, автомотопробег и многое другое — куда пойти в Гродно в большие выходные

13.04.2018 — Разное | Вечерний Гродно  
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Концерт Brutto, фестиваль водного туризма, автомотопробег и многое другое — куда пойти в Гродно в большие выходныеЕсли вы не собираетесь провести все выходные на даче, традиционный обзор «Вечёрки» поможет вам спланировать отдых — в городской афише много мероприятий, на которые можно отправиться всей семьёй и большой компанией.

Ещё до официального завершения рабочей недели в городе начнут «гудеть» — в прямом и переносном смысле. В субботу, 14 апреля, по Гродно проедут десятки автомобилей и мотоциклов. Участники автомотопробега соберутся на площадке осмотра ГАИ на Румлёвском проспекте, а в 13:00 колонна отправится по маршруту, конечным пунктом которого станет парковка возле ТЦ OldCity. Здесь зрителей ждёт большая развлекательная программа, для детей будут работать аттракционы, а среди участников пробега устроят конкурсы и разыграют два мотошлема и несколько сертификатов. Завершить мероприятие планируется в 15:00. Маршрут следования колонны смотрите на нашем сайте.

Проедут колонной и разыграют мотошлемы — в Гродно пройдёт автомотопробег

Ещё одно мероприятие для любителей «железных коней» состоится возле деревни Каролино. В субботу и воскресенье здесь пройдёт открытый чемпионат и первенство Республики Беларусь по мотокроссу. В соревнованиях участвуют более 120 спортсменов из Беларуси, Литвы и России. Торжественное открытие — 14 апреля в 12:15.

Возле старого аэропорта устроят гонки на мотоциклах

Вечером в субботу, 14 апреля, гродненцы смогут отправиться в музыкальное путешествие по волнам творчества легендарного Сергея Михалка и его команд «Ляпис Трубецкой» и Brutto. На площадке Гродненского культурно-развлекательного и выставочного центра (бывший клуб «Галактика») пройдёт концертная презентация альбома «Рокі». Зрителей ждут треки на английском, русском, белорусском и украинском языках. Также артисты исполнят «ляписовские» хиты «Матрёшка» и «Телевизор», кавер на хит британской поп-певицы Ким Уайлд «Cambodia» и уже полюбившиеся слушателям композиции «Середні віки», «Рокі» и «Чёрный Обелиск». Не забывайте, что в связи с рабочей субботой начало концерта было перенесено на 19:00.

Brutto выступит в «Галактике». Время концерта изменено

Поклонников водных видов спорта и активного отдыха ждут в воскресенье и понедельник на Августовском канале. Недалеко от шлюза «Немново» 15 и 16 апреля пройдёт Международный фестиваль водного туризма. Гости фестиваля смогут увидеть соревнования лучших спортсменов туристов-водников из Беларуси, Украины, Польши и России на байдарках и катамаранах. Подготовлена большая развлекательная программа с бесплатными мастер-классами, конкурсами и соревнованиями. Для детей будет работать скалодром, а любителей музыки ждёт open-air. Открытие фестиваля в воскресенье, 15 апреля, в 10:00. Подробную программу фестиваля и маршруты доезда можно найти на нашем сайте.

Мастер-класс по управлению байдаркой, тест-драйв самодельной лодки и музыкальный open-air — на Августовском канале пройдёт фестиваль водного туризма (+ как добраться)

Праздник весны и трёх стихий устроят в агротуристическом комплексе «Коробчицы» в воскресенье, 15 апреля. Зрителей ждут увлекательные полёты на воздушном шаре (по предварительной записи), водное и огненное шоу, хороводы и выступление эстрадных коллективов. Желающие смогут принять участие в мастер-классе от ремесленников, покататься на дилижансе и попробовать шашлыки и колбаски. Начало праздника в 12:00, вход на территорию платный.

 
Теги: Гродно
 
 
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