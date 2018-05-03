"Белпочта" выплатит пенсии и пособия за 17 апреля досрочно





В минских отделениях почтовой связи выплаты начнут выдавать с 13 апреля. На следующий день деньги получат жители Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. Также 14 апреля за досрочной выплатой смогут обратиться граждане в сельских отделениях почтовой связи Гомельской и Гродненской областей. Наконец, 16 апреля очередь дойдет до отделений в Витебске и городских ОПС Гомельской и Гродненской областей.

В "Белпочте" отметили, что 17 апреля в стране будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Узнать об их режиме работы можно в Саll-центре по номеру 154.