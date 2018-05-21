«АвтоВАЗ» решил отказаться от выпуска культовой машины

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил снять с конвейера автомобили Lada Priora.

Как сообщили «Ведомостям» в двух дилерских центрах компании, помимо Priora, которая за последнее время стала культовой для россиян, в производственном плане на июль нет моделей Granta и Kalina.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле.