|
«АвтоВАЗ» решил отказаться от выпуска культовой машины
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил снять с конвейера автомобили Lada Priora.
Как сообщили
Отмечается, что «АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил снять с конвейера автомобили Lada Priora.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)