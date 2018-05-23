Ученые рассказали, как отсыпаться в выходные, чтобы понизить риск ранней смерти (да, так можно)

Долгим сном в выходные действительно можно компенсировать недостаток сна в будни, говорят ученые. Об исследовании пишет сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании .



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13-летнее исследование, в котором участвовало более 43 тысяч шведов, показало: те, кто регулярно спит пять часов и меньше, имеют на 65 процентов более высокий риск смерти, — по сравнению с теми, кто спит около семи часов каждый день. Тем не менее, риск смерти не повышался, если в будни человек спал пять часов или меньше — зато отсыпался по семь часов в выходной. Также исследование показало, что те, кто регулярно спит около девяти часов или больше, тоже имеют повышенный риск смерти.

Исследователи подсчитали, что шведы, которые регулярно спали мало, умерли примерно на восемь месяцев раньше тех, кто постоянно спал около семи часов. Но взаимосвязь нужно далее проверить в долгосрочном исследовании, отмечают ученые. Возможно, актуальны были также и другие факторы.

Результаты исследования относятся к тем, кто моложе 65 лет — это тот возраст, в котором шведы выходят на пенсию. После 65-ти разница между сном в выходные и будни теряется, также пропадает зависимость между продолжительностью сна и жизни. Статья опубликована в журнале Journal of Sleep Research. В иследовании участвовали ученые из Швеции и США. Это первое исследование, которое изучило различия между сном в будни и выходные — и их взаимодействие, подчеркивает Национальная служба здравоохранения Великобритании.