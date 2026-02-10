|
А-Лизинг меняет рынок: в Беларуси оформлена первая полностью цифровая лизинговая сделка
В Беларуси оформлена первая полностью цифровая сделка в сфере лизинга — об этом сообщает компания А-Лизинг. Летом 2025 года компания запустила клиентский
По сути, А-Лизинг соединил три стороны сделки на одной цифровой платформе: поставщик-юрлицо → покупатель-физлицо → лизинговая компания как гарант и оператор безопасного оформления.
Сделка «у капота»: как это работает на практике:
1. Предложение от дилера. Юридическое лицо — дилер или автохаус размещает карточку автомобиля в «Онлайн-ПартнёрБизнес»: комплектация, цена, базовые параметры предложения, контакт. Сформированная ссылка передаётся заинтересованному покупателю в любом мессенджере — буквально «у капота».
3. Быстрое одобрение и оформление. После проверки данных А-Лизинг выносит решение и формирует пакет документов. Визит в офис не требуется: оригиналы доставляются клиенту курьером или в согласованной точке, а ключевые этапы подтверждаются в цифровом кабинете.
4. Передача автомобиля. Дилер получает подтверждение сделки на своей стороне платформы, клиент — удобный контроль статуса и напоминания. Лизинговая компания выступает единым оператором документооборота и гарантом корректности процедуры.
Экосистема А-Лизинг строится вокруг двух личных кабинетов с единым стандартом клиентского опыта:
Почему это прорыв для рынка
При использовании данного единого цифрового сервиса:
До сих пор большинство лизинговых процессов в авто-сегменте выглядели как набор разрозненных шагов: сайт дилера → звонок → обмен файлами → визит в офис лизинговой компании. А-Лизинг за одно полугодие собрал экосистему цифрового оформления: «Онлайн-Партнёр» для физлиц и «Онлайн-ПартнёрБизнес» для юрлиц связали витрину, расчёт, скоринг и документы в один маршрут. Итог — первая цифровая лизинговая сделка, которая может стартовать прямо на площадке дилера.
Компания заявляет о планах расширять список партнёров, развивать персональные предложения в кабинете (включая страховые пакеты и кросс-продукты) и усиливать аналитику, чтобы цифровые сделки становились ещё быстрее и удобнее — без компромиссов по безопасности и качеству сервиса.
Для белорусского рынка лизинга это больше, чем «очередной сервис»: А-Лизинг фактически создал новый стандарт цифрового оформления, где ключевой принцип — простота для клиента, прозрачность для партнёра и гарантированная защищённость сделки в периметре лизинговой компании. Именно так банковско-финансовая инфраструктура и должна работать в 2026 году: по одной ссылке — от спроса до ключей.
