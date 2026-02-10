А-Лизинг меняет рынок: в Беларуси оформлена первая полностью цифровая лизинговая сделка

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси оформлена первая полностью цифровая сделка в сфере лизинга — об этом сообщает компания А-Лизинг. Летом 2025 года компания запустила клиентский сервис «Онлайн-Партнёр» : в нём физические лица рассчитывают условия лизинга, получают график платежей онлайн, проходят скоринг и оформляют сделку без визита в офис, далее отслеживают статус своих договоров и контролируют платежи. В декабре 2025-го к экосистеме добавился второй продукт — «Онлайн-ПартнёрБизнес», сервис для продавцов авто (юридических лиц), позволяющий выставлять автомобили и продавать их клиентам с финансированием от лизинговой компании.

По сути, А-Лизинг соединил три стороны сделки на одной цифровой платформе: поставщик-юрлицо → покупатель-физлицо → лизинговая компания как гарант и оператор безопасного оформления.

Сделка «у капота»: как это работает на практике:

1. Предложение от дилера. Юридическое лицо — дилер или автохаус размещает карточку автомобиля в «Онлайн-ПартнёрБизнес»: комплектация, цена, базовые параметры предложения, контакт. Сформированная ссылка передаётся заинтересованному покупателю в любом мессенджере — буквально «у капота».

2. Переход клиента в «Онлайн-Партнёр» . Физическое лицо открывает ссылку, регистрируется в клиентском кабинете, выбирает срок и аванс, видит прозрачный график платежей и запускает онлайн-скоринг.

3. Быстрое одобрение и оформление. После проверки данных А-Лизинг выносит решение и формирует пакет документов. Визит в офис не требуется: оригиналы доставляются клиенту курьером или в согласованной точке, а ключевые этапы подтверждаются в цифровом кабинете.

Экосистема А-Лизинг строится вокруг двух личных кабинетов с единым стандартом клиентского опыта:

Личный кабинет партнёра (для юрлиц) «Онлайн-ПартнерБизнес». Минимум действий — максимум охвата: дилер заводит карточку авто и передаёт ссылку клиенту; вся сложная часть (проверка, одобрение, документооборот) — на стороне платформы. Объявление мгновенно «дистрибутируется» клиенту, статус прозрачен, а бренд дилера выглядит как технологичный партнёр с доступом к удобной онлайн-сделке без дополнительных инвестиций в собственный IT.

Почему это прорыв для рынка

End-to-end без офиса. Полный цикл — от витрины дилера до одобрения и доставки документов — организован онлайн. Это снимает традиционные «трения» оформления, ускоряет сделки и повышает конверсию. Единая площадка для трёх сторон. Рынок давно искал связку, где дилер не «перекидывает» клиента в чужие формы, клиент не теряется между звонками, а лизинговая компания видит чистый процесс. Платформа А-Лизинг стала таким «узлом доверия». Прозрачность и контроль. У партнёра — статус сделки и контроль обязательств, у клиента — понятные расчёты и уведомления, у лизинговой компании — сквозной трекинг и соблюдение процедур. Масштабируемость. Механика «ссылка у капота» не требует сложных интеграций у дилера. Это снижает порог входа и позволяет быстро расширять сеть предложений. Безопасность и легальность. Сделка проходит в правовом периметре лизинговой компании с проверками, скорингом и унифицированным документооборотом. Это принципиально отличает платформенную модель от «серого» частного посредничества.

При использовании данного единого цифрового сервиса:





До сих пор большинство лизинговых процессов в авто-сегменте выглядели как набор разрозненных шагов: сайт дилера → звонок → обмен файлами → визит в офис лизинговой компании. А-Лизинг за одно полугодие собрал экосистему цифрового оформления: «Онлайн-Партнёр» для физлиц и «Онлайн-ПартнёрБизнес» для юрлиц связали витрину, расчёт, скоринг и документы в один маршрут. Итог — первая цифровая лизинговая сделка, которая может стартовать прямо на площадке дилера.

Компания заявляет о планах расширять список партнёров, развивать персональные предложения в кабинете (включая страховые пакеты и кросс-продукты) и усиливать аналитику, чтобы цифровые сделки становились ещё быстрее и удобнее — без компромиссов по безопасности и качеству сервиса.

Для белорусского рынка лизинга это больше, чем «очередной сервис»: А-Лизинг фактически создал новый стандарт цифрового оформления, где ключевой принцип — простота для клиента, прозрачность для партнёра и гарантированная защищённость сделки в периметре лизинговой компании. Именно так банковско-финансовая инфраструктура и должна работать в 2026 году: по одной ссылке — от спроса до ключей.