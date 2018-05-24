В бывших помещениях завода «Горизонт» на Куйбышева, 45 летом откроется новое пространство на десятки тысяч метров. А с 25 мая там заработал «Гастродвор» с барами с Зыбицкой. Мы узнали, что будет в новом открытом пространстве и какие заведения теперь есть не только на тусовочной улице.





Раньше эти 300 квадратов занимало заводское помещение. От него сейчас остался только портрет Ленина на входе, который нашли строители. Вечеринка в честь открытия пройдет сегодня в 18.00.

На «Гастродворе» под одной крышей работают бары, знакомые минчанам с Зыбицкой: «Банки-бутылки», Beercap, «Винный шкаф». Тут также есть кофейня-кондитерская, а вот поесть можно будет разве что в «Суши Весла».















Работать «Гастродвор» будет с 7.30 до 5 утра. Кофейня открывается утром, а бары — к вечеру.

— Мы пытаемся сделать интеллигентную версию Зыбицкой, чтобы придя к нам люди получили все. Это попытка создания европейского дворика. Это не фудкорт. Мы — пять самостоятельных заведений, собранных в одном месте. Еды внутри пока не будет, потому что мы ограничены по площади, — рассказывает главный арендатор помещения «Гастродвора», предприниматель Евгений Васильев.



Васильев — справа, показывает, каким было помещение, когда туда только пришли арендаторы.

Васильев — владелец кондитерской «Валенка». По госцене он арендовал помещение у «Горизонта» под «Гастродвор» и сдал по частям в субаренду. Предприниматель говорит, что первое время с руководством завода было сложно найти взаимопонимание.

— Сначала это вызывало непонимание, потому что у нас были только идеи. Но когда все начало вырисовываться и стала выстраиваться коммуникация, нас услышали и нам стали помогать. Для меня было открытием, что государственное предприятие поддерживает такие идеи.

Несмотря на то, что аренда помещений на «Горизонте» выходит ниже, чем на Зыбицкой, цены на напитки останутся такими же.





Владельцы заведений надеются, что на «Гастродворе» сможет находится порядка 200 человек. На большой поток рассчитывают потому, что через бары идет единственный доступный сквозной проход во внутренний двор, где летом откроется новое открытое пространство.

Эта территория помещений «Горизонт» больше чем на 50 тысяч «квадратов» тоже принадлежит на праве аренды «Гастрофесту». Вход во двор будет свободный, цена сета стритфуда — 7 рублей. Все лето тут будут работать фудтраки, на большой сцене играть музыканты и работать интерактивные зоны. Пока идет подготовка, но открытие этой площадки запланировано на 14 июня.











Также сейчас реконструируют остальные заводские помещения. Поэтому спустя время во внутреннем дворе откроется еще несколько локаций с активностями, будут задействованы и простаивающие раньше склады, и старый бассейн, и первые этажи офисов. Помещения займут рестораторы и другие арендаторы. Обещают, что креативное пространство во дворе на Куйбышева станет новым тусовочным местом в городе.

— Это все должно стать «Даниловским рынком», как в Москве, — рассказывает знакомый с реализацией проекта собеседник портала.



