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Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына»

26.05.2018 16:38 — Разное | ОНТ  
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В Третьяковской галерее вандал серьёзно повредил знаменитую картину Ильи Репина.

Пострадала работа под названием «Иван Грозный убивает своего сына». В последние минуты перед закрытием музея один из посетителей прорвался в уже пустой зал, металлическим столбиком разбил стекло и несколько раз ударил им по полотку. Холст порван в трёх местах. Масштаб повреждений сейчас оценивают реставраторы. В полиции вандал объяснил, что картину повредил из-за недостоверности изображённых на ней исторических фактов. Жителю Воронежа грозит три года заключения.  

 
 
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​В Третьяковской галерее вандал серьёзно повредил знаменитую картину Ильи Репина.
 
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