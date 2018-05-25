Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына»

В Третьяковской галерее вандал серьёзно повредил знаменитую картину Ильи Репина.

Пострадала работа под названием «Иван Грозный убивает своего сына». В последние минуты перед закрытием музея один из посетителей прорвался в уже пустой зал, металлическим столбиком разбил стекло и несколько раз ударил им по полотку. Холст порван в трёх местах. Масштаб повреждений сейчас оценивают реставраторы. В полиции вандал объяснил, что картину повредил из-за недостоверности изображённых на ней исторических фактов. Жителю Воронежа грозит три года заключения.