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Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

26.05.2018 — Разное | Полымя  
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Фестиваль масок «Ярома з Яроміхай запрашаюць», который состоялся в субботу в агр. Еремичи и был приурочен к Году малой родины, стал поистине брендовым мероприятием еремичской земли.

Участники мероприятия праздничной колонной направились к Дому культуры агр. Еремичи, где их встречали бурными аплодисментами и неподдельным интересом.

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Главными участниками мероприятия стали Ерём с Ерёмихой и их фермерское хозяйство, которое зрители смогли увидеть во время шуточной зарисовки «Фермеры». Вот они участники народного любительского объединения «Закрытые лица» агр. Еремичи, руководителем которого является Мария Петровна Крень.

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Гостями фестиваля масок стали юные участники театра кукол «Щорсунок» из агр. Щорсы Новогрудского района, режиссером которого является Ядвига Марьяновна Монич.

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

На протяжении всего мероприятия позитивные эмоции зрителям дарили мимы, которые раздавали маски и предлагали сделать фото на память.

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Небывалый восторг у взрослых и детей вызвало своеобразное цирковое представление в исполнении участников объединения «Закрытые лица».

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Радость, положительные эмоции и позитивное настроение было у всех присутствующих. Дети с удовольствием прыгали на батуте, лакомились поп-корном, ловили удачу в конкурсе, поближе знакомились с масками и, то и дело, пускались в пляс.

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Дипломами и памятными подарками были награждены гости и участники мероприятия.

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Оксана ЯНУШ.

Фото автора.

 

 
 
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Фестиваль масок «Ярома з Яроміхай запрашаюць», который состоялся в субботу в агр. Еремичи и был приурочен к Году малой родины,
 
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