Фестиваль масок в агр. Еремичи принес массу положительных эмоций гостям праздника (ФОТО)

Фестиваль масок «Ярома з Яроміхай запрашаюць», который состоялся в субботу в агр. Еремичи и был приурочен к Году малой родины, стал поистине брендовым мероприятием еремичской земли.

Участники мероприятия праздничной колонной направились к Дому культуры агр. Еремичи, где их встречали бурными аплодисментами и неподдельным интересом.













Главными участниками мероприятия стали Ерём с Ерёмихой и их фермерское хозяйство, которое зрители смогли увидеть во время шуточной зарисовки «Фермеры». Вот они участники народного любительского объединения «Закрытые лица» агр. Еремичи, руководителем которого является Мария Петровна Крень.

















Гостями фестиваля масок стали юные участники театра кукол «Щорсунок» из агр. Щорсы Новогрудского района, режиссером которого является Ядвига Марьяновна Монич.













На протяжении всего мероприятия позитивные эмоции зрителям дарили мимы, которые раздавали маски и предлагали сделать фото на память.













Небывалый восторг у взрослых и детей вызвало своеобразное цирковое представление в исполнении участников объединения «Закрытые лица».













Радость, положительные эмоции и позитивное настроение было у всех присутствующих. Дети с удовольствием прыгали на батуте, лакомились поп-корном, ловили удачу в конкурсе, поближе знакомились с масками и, то и дело, пускались в пляс.





























Дипломами и памятными подарками были награждены гости и участники мероприятия.

















Оксана ЯНУШ.

Фото автора.