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Пост спасателей ограбили на пляже в Паланге
В литовском курортном городе Паланга на берегу Балтийского моря неизвестные ограбили пост спасателей. Воры позарились на спасательные жилеты, круги и бинокли.
В общей сложности злоумышленники вынесли имущества на сумму около тысячи евро. Кроме того, они повредили пластиковое окно и жалюзи.
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В литовском курортном городе Паланга на берегу Балтийского моря неизвестные ограбили пост спасателей. Воры позарились на спасательные жилеты, круги и бинокли.
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