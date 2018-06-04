Пост спасателей ограбили на пляже в Паланге

В литовском курортном городе Паланга на берегу Балтийского моря неизвестные ограбили пост спасателей. Воры позарились на спасательные жилеты, круги и бинокли.



В общей сложности злоумышленники вынесли имущества на сумму около тысячи евро. Кроме того, они повредили пластиковое окно и жалюзи.

