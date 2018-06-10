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«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.

11.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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5 июня 2018 12:25 3873

"Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО "Беларуськалий" от телеканала ОНТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Телеканал ОНТ снял специальный репортаж о трудовых буднях солигорских горняков, о семейной династии, где выросло не одно поколение шахтеров — семье Новосёловых.

«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.

«Почем пуд соли?» — специальный репортаж Константина Степанца .

«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.
«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.
«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.
«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.
«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.

Источник— телеканал ОНТ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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5 июня 2018 12:25 3873 "Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО "Беларуськалий" от...
 
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