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«Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО «Беларуськалий» от телеканала ОНТ.
11.06.2018 — Разное | Soligorsk News
5 июня 2018 12:25 3873
"Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО "Беларуськалий" от телеканала ОНТ.
Телеканал ОНТ снял специальный репортаж о трудовых буднях солигорских горняков, о семейной династии, где выросло не одно поколение шахтеров — семье Новосёловых.
«Почем пуд соли?» — специальный репортаж Константина Степанца .
Источник— телеканал
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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5 июня 2018 12:25 3873 "Почем пуд соли?» Репортаж с 4 РУ ОАО "Беларуськалий" от...
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