Санитарка обворовала парализованную пациентку в больнице в Гродно

В Гродно завели уголовное дело на санитарку одной из местных больниц. Её подозревают в краже золотых серёжек у парализованной пациентки, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

Женщина проходила лечение в отделении неврологии. Она была парализована и не могла разговаривать. Её в больнице навещал сын. Во время одного из визитов они заметил, что у матери нет золотых серёжек.

Сначала он попробовал сам найти украшения, но безуспешно. Тогда мужчина обратился в милицию.

Сотрудники угрозыска выяснили, что украсть серьги могла санитарка, которая сопровождала женщину на медицинские процедуры.

Оказалось, что серьги с пациентки санитарка сняла перед МРТ, но после не вернула их, а отнесла в ломбард (там милиции подтвердили факт получения украшения).