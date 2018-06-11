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От отравление алкоголем в Беларуси в этом году умерли 600 человек

12.06.2018 22:10 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер
Только 50 из них пили суррогаты. Такую статистику приводит МВД.

— За первые пять месяцев 2018 года в Беларуси от отравления алкоголем погибли 600 человек, из них только 50 употребляли суррогаты, — заявил на пресс-конференции начальник управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Беларуси Олег Каразей, передает Интерфакс.

Он также привел и другие цифры: по статистике на 1 июня в стране совершено почти 34 тысячи преступлений, из них 6 тысяч — в состоянии алкогольного опьянения. С начала года уже совершено 120 убийств, причинено 300 тяжких телесных повреждений.

Кроме того, в рамках борьбы с суррогатным алкоголем «в текущем году уже изъято свыше 220 тыс. л самогона, около 500 тыс. л фальсифицированных напитков».

Напомним, в конце марта групповое отравление суррогатом произошло в Слуцком районе — умерли пять человек. Незадолго до этого в Минском районе двое погибли, а третий попал в реанимацию после употребления «спиртосодержащей жидкости синего цвета». А 14 октября прошлого года на борисовском предприятии «Фауна» пять работниц отравились неизвестной жидкостью. Женщины думали, что это бальзам.

 
 
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Только 50 из них пили суррогаты. Такую статистику приводит МВД.
 
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