От отравление алкоголем в Беларуси в этом году умерли 600 человек

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— заявил на пресс-конференции начальник управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Беларуси, передаетОн также привел и другие цифры: по статистике на 1 июня в стране совершено почти 34 тысячи преступлений, из них 6 тысяч — в состоянии алкогольного опьянения. С начала года уже совершено 120 убийств, причинено 300 тяжких телесных повреждений.Кроме того, в рамках борьбы с суррогатным алкоголемНапомним, в конце марта групповое отравление суррогатом произошло в Слуцком районе — умерли пять человек. Незадолго до этого в Минском районе двое погибли, а третий попал в реанимацию после употребления. А 14 октября прошлого года на борисовском предприятии «Фауна» пять работниц отравились неизвестной жидкостью. Женщины думали, что это бальзам.