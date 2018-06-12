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В церемонии открытия стадиона «Динамо» примет участие президент IAAF
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко 21 июня дадут старт эстафете во время открытия обновлённого стадиона «Динамо».
Торжественное открытие стадиона состоится ровно за год до важного спортивного события – II Европейских игр в Минске.
12 июня на стадионе прошло совещание, которое ознаменовало завершение реконструкции спортивного объекта.
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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко 21 июня дадут старт эстафете во время...
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