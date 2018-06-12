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Старые водительские права признают недействительными
Это связано с обсуждением изменений и дополнений, которые могут быть внесены в закон о дорожном движении. Предлагаемые изменения были вынесены МВД Беларуси на общественное обсуждение, которое завершилось 23 мая.
Бессрочные водительские права предлагают признать недействительными
В проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» предусматривается отказ от старых водительских удостоверений. Имеются в виду документы, выданные еще во времена Советского Союза и в Беларуси до 1995 года. Это так называемые бессрочные водительские права старого образца. Их предлагают признать недействительными с 1 января 2020 года. Так что владельцам придется менять их на новые.
Связано это в том числе с тем, что такие документы слабо защищены и их часто подделывали, отмечают специалисты ГАИ. Также есть трудности при проверке таких прав и идентификации водителя. Ведь многие старые документы не внесены в информационные системы МВД. Осложнен и контроль за прохождением водителями медицинского переосвидетельствования. К тому же права старого образца недействительны при выезде в другие страны.
Почему возник вопрос о международных водительских удостоверениях?
Некоторые читатели спрашивают, не понадобится ли менять действующие права нового образца, которые имеют международный характер. Вот, например, один из комментариев к публикции Myfin.by «В Беларуси будут выдавать новые водительские права»:
Как собщалось, есть предложение выдавать белорусам международные водительские удостоверения. Эта инициатива связана с проблемами проката автомобилей в некоторых странах, а также возможными трудностями с дорожным контролем. Осложнения возникают преимущественно в странах, которые не ратифицировали международную конвенцию о дорожном движении, подписанную в Вене в 1968 году.
Как пояснили Myfin.by в Госавтоинспекции Беларуси, введение международных удостоверений упростит передвижение не только белорусских туристов, но и водителей-профессионалов, которые работают на международных маршрутах.
Были случаи, когда у белорусов возникали проблемы с арендой авто в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также в некоторых европейских странах, отметили в УГАИ МВД.
Предполагается, что это международное водительское удостоверение (в виде книжицы формата А6 с информацией на разных языках, аналогичные удостоверения есть в России) не будет самостоятельным документом и не будет действительным без национальных водительских прав.
Белорусские права нового образца
Новые белорусские права (карточка в пластике) действуют как международные во многих странах, так как Беларусь присоединилась к международной конвенции о дорожном движении.
И на территориях нескольких десятков стран для передвижения за рулем, в том числе на иностранном транспортном средстве, достаточно национальных водительских удостоверений.
Но в странах, которые не ратифицировали Венскую конвенцию, международные удостоверения могут стать дополнительным и порой необходимым документом. В них будет дублироваться на разных языках информация о водителе из национального удостоверения.
Подробнее о новшестве можно будет говорить, если документ утвердят законодательно. Международные удостоверения предполагается выдавать на три года на основании национальных водительских удостоверений (или на другой срок с учетом истечения срока действия национальных прав).
Национальные права остаются основным документом водителя в Беларуси. Водительские удостоверения нового образца в Беларуси выдаются с 1 февраля 2011 года. По действующему законодательству, водительское удостоверение выдают сроком на десять лет.
Как известно, для обмена водительского удостоверения, если его срок закончился, надо обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции по месту жительства и предоставить:
Обмен водительских удостоверений может занимать до пяти дней.
Порядок обмена водительских удостоверений на право управления механическими транспортными средствами определен Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
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Что является причиной для замены водительских прав в Беларуси? Читатели интересуются, не понадобится ли менять действующие права международного образца.
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