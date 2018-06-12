Старые водительские права признают недействительными

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Это связано с обсуждением изменений и дополнений, которые могут быть внесены в закон о дорожном движении. Предлагаемые изменения были вынесены МВД Беларуси на общественное обсуждение, которое завершилось 23 мая.

Бессрочные водительские права предлагают признать недействительными

В проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» предусматривается отказ от старых водительских удостоверений. Имеются в виду документы, выданные еще во времена Советского Союза и в Беларуси до 1995 года. Это так называемые бессрочные водительские права старого образца. Их предлагают признать недействительными с 1 января 2020 года. Так что владельцам придется менять их на новые.

Связано это в том числе с тем, что такие документы слабо защищены и их часто подделывали, отмечают специалисты ГАИ. Также есть трудности при проверке таких прав и идентификации водителя. Ведь многие старые документы не внесены в информационные системы МВД. Осложнен и контроль за прохождением водителями медицинского переосвидетельствования. К тому же права старого образца недействительны при выезде в другие страны.





Почему возник вопрос о международных водительских удостоверениях?

Некоторые читатели спрашивают, не понадобится ли менять действующие права нового образца, которые имеют международный характер. Вот, например, один из комментариев к публикции Myfin.by «В Беларуси будут выдавать новые водительские права»:





Как собщалось, есть предложение выдавать белорусам международные водительские удостоверения. Эта инициатива связана с проблемами проката автомобилей в некоторых странах, а также возможными трудностями с дорожным контролем. Осложнения возникают преимущественно в странах, которые не ратифицировали международную конвенцию о дорожном движении, подписанную в Вене в 1968 году.

Как пояснили Myfin.by в Госавтоинспекции Беларуси, введение международных удостоверений упростит передвижение не только белорусских туристов, но и водителей-профессионалов, которые работают на международных маршрутах.

Были случаи, когда у белорусов возникали проблемы с арендой авто в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также в некоторых европейских странах, отметили в УГАИ МВД.

Предполагается, что это международное водительское удостоверение (в виде книжицы формата А6 с информацией на разных языках, аналогичные удостоверения есть в России) не будет самостоятельным документом и не будет действительным без национальных водительских прав.





Белорусские права нового образца

Новые белорусские права (карточка в пластике) действуют как международные во многих странах, так как Беларусь присоединилась к международной конвенции о дорожном движении.

И на территориях нескольких десятков стран для передвижения за рулем, в том числе на иностранном транспортном средстве, достаточно национальных водительских удостоверений.

Но в странах, которые не ратифицировали Венскую конвенцию, международные удостоверения могут стать дополнительным и порой необходимым документом. В них будет дублироваться на разных языках информация о водителе из национального удостоверения.

Подробнее о новшестве можно будет говорить, если документ утвердят законодательно. Международные удостоверения предполагается выдавать на три года на основании национальных водительских удостоверений (или на другой срок с учетом истечения срока действия национальных прав).

Национальные права остаются основным документом водителя в Беларуси. Водительские удостоверения нового образца в Беларуси выдаются с 1 февраля 2011 года. По действующему законодательству, водительское удостоверение выдают сроком на десять лет.









Как известно, для обмена водительского удостоверения, если его срок закончился, надо обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции по месту жительства и предоставить:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства;

водительское удостоверение и талон к водительскому удостоверению;

медицинскую справку о состоянии здоровья;

документы, подтверждающие внесение платы.

Обмен водительских удостоверений может занимать до пяти дней.

Порядок обмена водительских удостоверений на право управления механическими транспортными средствами определен Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».