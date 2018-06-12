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15 июня «горячую линию» проведет Ольга Петровна Соловьева

13.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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15 июня с 11.00 до 12.00 по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232 ) 23-83-96, 23-83-98 «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева.
Предлагаемая тема к обсуждению на «горячей линии»: «Организация летнего отдыха и качество питания детей в оздоровительных лагерях Гомельской области».
Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

15 июня «горячую линию» проведет Ольга Петровна Соловьева

 
Теги: Гомель
 
 
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15 июня с 11.00 до 12.00 по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232 ) 23-83-96, 23-83-98 «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет заведующий...
 
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