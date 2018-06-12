Сергей Безруков: «Душу нужно рвать!»

На стартовавшем в Орехове-Зуеве Летнем фестивале губернских театров «Фабрика Станиславского» были представлены спектакли из Москвы, Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. «АиФ» побеседовал с Сергеем Безруковым, худруком Московского Губернского театра и фестиваля «Фабрика Станиславского», о том, что можно найти в российской глубинке.

Кузница талантов

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Фестиваль, в названии которого значится фамилия великого Станиславского, открылся в подмосковном Орехове-Зуеве. На мой взгляд, сочетание более чем странное.

Сергей Безруков: Вовсе нет! Фестиваль наш в Орехове-Зуеве открылся не где-нибудь, а на знаменитых складах фабрики Морозова. И это символично! Дело в том, что история возникновения МХТ напрямую связана со знаменитым представителем этого рода - меценатом Саввой Морозовым. Да, Станислав­ский - фундамент нашего театрального искусства, но без Саввы Тимофеевича Московского художественного театра, знаменитых спектаклей Станиславского не было бы, поверьте мне! Поддержку меценат оказывал колоссальную. Морозов был влюблён - и в театр, и не только в искусство. (Улыбается.) (Савва Морозов любил актрису Марию Андрееву, стоявшую у истоков МХТ. - Ред.) На самом деле любовь всегда побеждает!

Мы не смогли представить все российские губернии - их слишком много, не хватит средств, чтобы всё привезти. Но уже то, что мы вывезли на наш фестиваль действительно серьёзные коллективы, о многом говорит. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы искусство было самоокупаемым. Но чаще всего помощь необходима. И, когда таким меценатом и спонсором является государство, считайте, что мы движемся в верном направлении. Потому что государство и культура - вещи неразделимые.

- В своё время мало кто из театральных мэтров не прошёлся по телепрограмме «Фабрика звёзд» - мол, искусство нельзя ковать. А вы, Сергей Витальевич, слово «фабрика» включаете в название фестиваля.

- Я всё-таки думаю, что любое становление в актёрской, режиссёрской профессиях - это фабрика. И не вижу в этом ничего зазорного. Потому что навыки, профессионализм надо именно ковать. Школа-студия МХАТ, которую я окончил, Щепкинское и Щукинское училища, РАТИ - это всё кузницы, продолжающие дело Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда и др.

- Безруков с фестивалем - в Орехове-Зуеве. Башмет и Мацуев в Клину проводят фестиваль искусств. Интересная тенденция появилась - проводить фестивали в маленьких городках.

«Я самоед»

- Многие артисты говорят: «Сегодня, чтобы выжить, нужно побольше играть». Но только вопрос: а реально ли каждый раз выкладываться, душу рвать?

- Каждый раз можно и нужно, необходимо рвать душу. Практика на сцене очень важна. Количество обязательно перейдёт в качество - в этом есть своя сермяга. Чем больше затрачиваешь душевных сил, чем больше разных ролей играешь, тем лучше уходит то самое ненужное волнение из-за роли.

- На «Кинотавре» будет представлен ваш с супругой, режиссёром Анной Матисон, фильм «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Название-то какое яркое!

- Аня в девичестве Матисон, а так она Безрукова. Но для работы оставила псевдоним.

А название... Да, яркое, но рабочее. В прокате фильм будет называться «Заповедник». Снят он по мотивам романа Сергея Довлатова «Заповедник», но действие перенесено в наши дни. Наследники творчества Довлатова сценарий прочли, и им понравилось решение, которое мы предложили: поменять профессию главного героя. У нас он не писатель, а рок-музыкант. П­одчеркну: я играю не Довлатова, как может подумать кто-то, а его литературного героя. Мой рок-музыкант Константин - гитарист высокого класса, но терзают его довлатовские проблемы: депрессия, неудовлетворённость, семейные неурядицы, душевные раны. И конечно же, любовь.

- Вам тоже эти чувства знакомы - депрессии, неудовлетворённости?

- Я думаю, они знакомы каждому творческому человеку. Просто иногда ты пытаешься спрятаться за внешним благополучием. Стараешься не показать, что тебе плохо, улыбаешься, говоришь, что всё прекрасно и жизнь твоя бьёт ключом. А то, что переживаешь внутри, все эти мысли о том, что сделанное тобой никому не нужно, - это оставляешь для себя. Некая неуверенность в себе всегда во мне присутствует. И должна, мне кажется, присутствовать. Самоуверенность губит очень сильно. Нужно быть уверенно неуверенным или наоборот - неуверенно уверенным. (Улыбается.) Вот это, я думаю, идеальное сочетание. Когда огромное количество сомнений рождает ту самую роль, которую тебе предстоит сыграть. Именно сомнения, работа над собой, проба за пробой.





РИА Новости / Екатерина Чеснокова «У нас всё органично сочетается», - говорит Безруков о том, как у них с женой-режиссёром разделяется личное и рабочее. Фото:/ Екатерина Чеснокова

- То есть вы самоед?

- Безусловно!

- Дружинина и Мукасей говорят про то, что работать вместе супругам нелегко, потому что даже дома они говорят о работе. Как в вашем случае разделяются личное и рабочее?

- У нас всё органично сочетается. И потом я всё-таки работаю с разными режиссёрами, а не только у собственной жены. У меня сейчас очень много фильмов параллельных. Сейчас идут съёмки многосерийного «Годунова», где я играю Бориса Годунова. Есть проект Александра Цекало «Бендер», где исполняю роль Ибрагима Бендера. Впереди фильм с Игорем Угольниковым - очень интересная работа о подольских курсантах - и ещё много чего. Все они снимаются параллельно друг с другом, что невероятно сложно и тяжело, а особенно - находить время и для театра, в котором я служу, играть спектакли, а что-то ставить самому.