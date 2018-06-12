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«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

13.06.2018 18:16 — Разное | СТВ  
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Можно ли нарисовать настроение?

Выразить в рисунке характер?

Создать собственную книгу тайн – когда тебе ещё совсем немного лет?

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Конечно, можно – ответят те, кто занимается в народной арт-студии «Остров».

В этом году ей исполняется 25 лет.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Юрий Иванов, художник-педагог народной арт-студии «Остров»:
Не одно поколение людей советсикх и постсоветских выросло в представлении, что рисовать надо правильно. Что качество художника – это есть правильное изображение, почти что фотографическое.

Живопись – это гораздо больше, чем классический пейзаж или точный портрет.

И здесь не учат рисовать по правилам.

В этом – главное отличие «Острова» от многих других студий.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Здесь дети рисуют то, что чуствуют, учаться самовыражаться на холсте, бумаге или картоне.

Ведь каждый ребёнок уже умеет рисовать.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Юрий Иванов:
Приходят к нам с трёх лет официально, но бывает так, что «прицепчиком» приходят и в полтора года, и в два. И что делает маленький ребёнок? Он всегда, если увидит лист бумаги и карандаш, он будет объединять.

Он будет чёркать, пока не прорвёт там дырку.

Потом в эту дырку он будет заглядывать, потому что он не понимает. Не понимает, что находится на планете Земля, что есть верх, низ, что есть плохо и есть хорошо, что этого нельзя делать. Перед нами такой маленький зверёныш, Маугли. Вот чем хороши работы маленьких детей – они, как природа, они просто искренние.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Вместе с детьми здесь учат и родителей. Учат понимать ребёнка и ценить то, что он делает. И даже, если его работы сильно отличаются от стандартов классического рисования – это не значит, что малыш лишён таланта. Возможно, как раз наоборот.

Юрий Иванов:
Каждому ребёнку, по сути дела, такой педагог-режиссёр не говорит: «Нарисуй так или иначе». А говорит: «А там у тебя на работе было холодно. А почему эта фигура прячется?» То есть, он выстраивает драматургию события. И, как профессионалы-педагоги, мы здесь рассуждаем: «Много тёплого. Холодного». Какой масштаб, размеры между предметами. Этот процесс – увлекательный.

Мы никогда не знаем, чем это закончится.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Мы и тему не задаём.

Потому что тема – это жизнь ребенка.

Она зависит не от педагога. Потому что педагог – тоже человек, у него есть своя тема. А тема зависит от чего? От того, насколько родители в семье обладают культурным потенциалом, разговаривают ли они с ребёнком о жизни, комментируют ли события, как они вводят в этот мир его.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Когда ребёнок переполнен вот этими дискуссиями с взрослыми, он бежит сюда, он не знает, как спрятать своё это содержание.

Задачи вырастить художников у педагогов этой студии нет.

Но все дети уходят в большой мир с творческими амбициями.

«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам

Юрий Иванов:
Эмоциональность – это тот инструмент, который помогает нам увидеть партнёра в жизни, что-то обсуждать с ним, понимать себя, ставить вопросы себе и другим людям. Поэтому заложенная в студии креативность – она хорошая закваска на любом фронте жизни.

 
 
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Можно ли нарисовать настроение? Выразить в рисунке характер? Создать собственную книгу тайн – когда тебе ещё совсем немного лет? Конечно, можно – ответят те,...
 
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