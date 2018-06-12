|
«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам
Можно ли нарисовать настроение?
Создать собственную книгу тайн – когда тебе ещё совсем немного лет?
Конечно, можно – ответят те, кто занимается в народной арт-студии «Остров».
Юрий Иванов, художник-педагог народной арт-студии «Остров»:
Живопись – это гораздо больше, чем классический пейзаж или точный портрет.
В этом – главное отличие «Острова» от многих других студий.
Здесь дети рисуют то, что чуствуют, учаться самовыражаться на холсте, бумаге или картоне.
Юрий Иванов:
Потом в эту дырку он будет заглядывать, потому что он не понимает. Не понимает, что находится на планете Земля, что есть верх, низ, что есть плохо и есть хорошо, что этого нельзя делать. Перед нами такой маленький зверёныш, Маугли. Вот чем хороши работы маленьких детей – они, как природа, они просто искренние.
Вместе с детьми здесь учат и родителей. Учат понимать ребёнка и ценить то, что он делает. И даже, если его работы сильно отличаются от стандартов классического рисования – это не значит, что малыш лишён таланта. Возможно, как раз наоборот.
Юрий Иванов:
Мы и тему не задаём.
Она зависит не от педагога. Потому что педагог – тоже человек, у него есть своя тема. А тема зависит от чего? От того, насколько родители в семье обладают культурным потенциалом, разговаривают ли они с ребёнком о жизни, комментируют ли события, как они вводят в этот мир его.
Когда ребёнок переполнен вот этими дискуссиями с взрослыми, он бежит сюда, он не знает, как спрятать своё это содержание.
Задачи вырастить художников у педагогов этой студии нет.
Юрий Иванов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Креативность – хорошая закваска на любом фронте жизни»: почему детей не нужно учить рисовать по правилам
Можно ли нарисовать настроение? Выразить в рисунке характер? Создать собственную книгу тайн – когда тебе ещё совсем немного лет? Конечно, можно – ответят те,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)