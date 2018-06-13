В Быхове начался суд над женщиной, которая три дня избивала трехмесячного сына

Три дня она избивала своего ребенка, которому не было и трех месяцев только за то, что тот плакал. Не менее 9 ударов по голове, лицу, груди, рукам беззащитного малыша. Итог – синяки и сломанное плечо. В Быхове начался суд над 23-летней женщиной.

В зале суда Ольга, у которой, к слову, кроме сына есть еще и трехлетняя дочь, давать показания отказалась: мол, все, что нужно, сказала в протоколе. Шокирующие подробности «воспитательного» процесса стали известны из материалов дела, которые огласил гособвинитель.

8 марта. День первый

Уже с утра Ольга вместе с матерью выпили. На часах было примерно 13.00, когда малыш заплакал в коляске. Мать попыталась его успокоить – не получилось. Тогда и ударила сынишку кулаком в поясницу, от чего тот заплакал еще сильнее. Кушать грудничок тоже отказался. За детскими рыданиями последовали два новых удара. На этот раз в живот…

9 марта. День второй

Снова с матерью Ольга выпила литр пива. По ее словам, от алкоголя поднялось давление и разболелась голова. А тут малыш расплакался. Не унимался ребенок ни на руках, ни в коляске. С размаха мать ударила его кулаком в живот. Из носа крохи пошла кровь. Очередная попытка успокоить плачущего мальчика не принесла результата. Два новых удара пришлись на плечо. За ними последовал хруст… Следователям горе-мать пояснила: думала это просто вывих. За медицинской помощью не стала обращаться.

10 марта. День третий

Снова спиртное. Снова плачущий малыш. Снова удары кулаком. Уже по лицу.

…Тревогу забили врачи, когда Ольга привезла грудничка на плановый осмотр в Могилев. Невролог стазу заметил, что у ребенка не двигается правая рука. Тогда же были диагностированы множественные ушибы и подкожные гематомы тела и лица. Женщину взяли под стражу. Экспертиза показала: на момент инкриминированного деяния обвиняемая не страдала психическими расстройствами.

Сейчас малыш находится в Доме ребенка в областном центре, а дочка Ольги – в доме семейного типа в Быхове. Семья подсудимой проходят по делу свидетелями.

«МП» будет следить за судебным процессом. Подробности громкого дела – в ближайшем номере газеты.

Алеся МУХАЧЕВА.