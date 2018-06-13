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Компания Маска построит скоростной подземный транспорт в Чикаго
The Boring Company Илона Маска выиграла тендер и займётся строительство скоростного подземной системы, которая свяжет чикагский аэропорт и центр города,
Информации о стоимости проекта и сроках его ввода в эксплуатацию пока нет. Ожидается, что новый транспорт обойдётся в сумму около $1 млрд. При этом контракт предполагает, что подрядчик потратит на её создание собственные деньги, взамен получить прибыль от рекламных контрактов и продажи билетов.
Согласно проекту The Boring Company, по подземным тоннелям будут перемещаться автономные одиночные вагоны вместимостью 16 человек. Диаметр тоннеля составит около 4 метров, а скорость передвижения превысит 160 км/ч. Время поездки сократится в 3,3 раза — с 40 до 12 минут Ожидаемая пропускная способность — около 2 тысяч человек в час.
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The Boring Company Илона Маска выиграла тендер и займётся строительство скоростного подземной системы, которая свяжет чикагский аэропорт и центр города, сообщает Chicago...
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