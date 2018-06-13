Компания Маска построит скоростной подземный транспорт в Чикаго

The Boring Company Илона Маска выиграла тендер и займётся строительство скоростного подземной системы, которая свяжет чикагский аэропорт и центр города, сообщает Chicago Tribune.

Chicago has selected Elon Musk’s Boring Company to build high-speed transit tunnels between the Loop and O’Hare.



Here’s a conceptual look, provided by The Boring Company. https://t.co/BytlFX4w8z pic.twitter.com/kU0AynhBa8 — Chicago Tribune (@chicagotribune) June 14, 2018

Информации о стоимости проекта и сроках его ввода в эксплуатацию пока нет. Ожидается, что новый транспорт обойдётся в сумму около $1 млрд. При этом контракт предполагает, что подрядчик потратит на её создание собственные деньги, взамен получить прибыль от рекламных контрактов и продажи билетов.

Согласно проекту The Boring Company, по подземным тоннелям будут перемещаться автономные одиночные вагоны вместимостью 16 человек. Диаметр тоннеля составит около 4 метров, а скорость передвижения превысит 160 км/ч. Время поездки сократится в 3,3 раза — с 40 до 12 минут Ожидаемая пропускная способность — около 2 тысяч человек в час.