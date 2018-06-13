Благотворительный проект «Велком бегом» стартует 21 июня.

Участникам проекта предстоит пробежать 50 000 километров в сумме. По результатам мобильный оператор перечислит ровно 50 тысяч рублей на счёт дома-интерната для детей с особенностями психо-физического развития. Внести свой вклад в доброе дело может каждый. Достаточно просто выходить на утренние пробежки и делать публикации в соцсетях с указанием своего результата и хештегом «Велком бегом».