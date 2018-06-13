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Благотворительный проект ​«Велком бегом» стартует 21 июня

14.06.2018 22:26 — Разное | ОНТ  
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Благотворительный проект «Велком бегом» стартует 21 июня.

Участникам проекта предстоит пробежать 50 000 километров в сумме. По результатам мобильный оператор перечислит ровно 50 тысяч рублей на счёт дома-интерната для детей с особенностями психо-физического развития. Внести свой вклад в доброе дело может каждый. Достаточно просто выходить на утренние пробежки и делать публикации в соцсетях с указанием своего результата и хештегом «Велком бегом».

 
 
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Благотворительный проект «Велком бегом» стартует 21 июня.
 
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