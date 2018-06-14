В ЕС поддержали ответные меры против США по импортным пошлинам

Страны Европейского союза выступили за введение импортных пошлин на товары из США, сообщают информагентства.

План поддержали все члены ЕС 14 июня. Согласно новым условиям торговли, на все импортные товары из США будут введены пошлины стоимостью $2,8 миллиарда. Еврокомиссия рассмотрит документ 20 июня и если она его одобрит, то новые меры могут вступить в силу уже в начале июля.

Введение пошлин на импортные товары из США стало ответом на принятое Америкой аналогичное решения касательно стали и алюминия. На них пошлины составят 25% и 10% соответственно, однако в Белом доме уже рассматривают возможность утвердить пошлины на импорт китайских товаров.