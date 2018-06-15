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Минский планетарий собирает на новое оборудование и обещает подарки за помощь
Новости Беларуси. На протяжении двух недель планетарий собирает средства на четыре новых проектора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Современная аппаратура предназначена для показа сферических фильмов. Жители столицы уже пожертвовали более 2000 рублей (это 1/5 от необходимой суммы). Организаторы обещают минчанам подарочные сертификаты и клубные карты в качестве благодарности.
Александр Микулич, заведующий Минского планетария:
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Новости Беларуси. На протяжении двух недель планетарий собирает средства на четыре новых проектора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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