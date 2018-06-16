Франция победила Австралию благодаря новым технологиям

На помощь «трехцветным» пришли новые технологии. Сперва главный судья в спорном эпизоде обратился за консультацией к видеоарбитрам и после общения с ними назначил пенальти в ворота австралийцев. Реализовав одиннадцатиметровый, французы открыли счет.





Австралийцам удалось отыграться , но в концовке матча Полю Погба удалось принести своей сборной победу. После его удара мяч, опустившись за линией, быстренько выскочил в поле, но взятие ворот было зафиксировано благодаря системе автоматического определения гола.



