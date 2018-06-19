«Евроопт» дал новую жизнь сельскому магазину в Оршанском районе

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Абсолютный рекорд. 97-ми процентам жителей деревень Оршанского района нравятся магазины «Евроопт». Это данные исследования, которое провели в Институте социологии Национальной академии наук.

Два месяца назад «Евроопт» приступил к комплексному торговому обслуживанию сельских населённых пунктов на севере нашей страны – в Оршанском районе. Местная потребкооперация передала крупнейшему белорусскому ретейлеру 33 своих магазина. Но как за такой короткий срок удалось расположить к себе покупателя? Своё мини-исследование провела и наша съёмочная группа.

«Возрождение села, не иначе!» – чуть ли не наперебой рассказывают нам жители деревни Зубревичи. Единственный на всё село магазин преобразился сразу после смены владельца. Вместительные стеллажи с овощами – это первое, на что местный фельдшер Ирина Столбова обратила внимание. А ещё – всегда свежие фрукты, хлеб и молоко.

Впрочем, к хорошему здесь привыкли быстро. Средний чек – от десяти рублей и выше. И почти в каждой корзинке замечаем «товар удачи»! Оценили местные и новый формат – самообслуживание. Продавец, конечно, всегда подскажет и поможет, но и покупатель теперь любой товар может досконально изучить ещё до покупки.

Как результат: абсолютный рекорд положительных отзывов о новых магазинах. Такое исследование провели в Институте социологии Национальной академии наук.

Не только ассортимент, но и цены пришлись по душе местным, – подчёркивают социологи. Что ж, теперь главное не останавливаться. А «Евроопт» готов работать на селе – планы у белорусского ретейлера амбициозные.

Развитие торговли в белорусской глубинке – приоритетная задача компании. Только за этот год в планах – открытие 200 магазинов в сельской местности. Впрочем, жители Оршанского района этому только рады. Теперь домой всегда возвращаются с полными сумками. Нет, – шутят здесь, – своя ноша не тянет!