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25 июля состоится открытый аукцион по продаже административно-торгового помещения Беларусбанка

22.06.2018 05:18 — Разное | Myfin  
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25 июля состоится открытый аукцион по продаже административно-торгового помещения Беларусбанка
   
Наименование объекта продажи:
изолированное помещение (назначение - административно–торговое помещение) общей площадью 580,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пимена Панченко, 60-136.
 
ОАО «АСБ Беларусбанк» принадлежит доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 500000000006006949 для эксплуатации и обслуживания здания многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (право аренды).
Начальная цена продажи:
1 018 800,00 (один миллион восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка:
10 188,00 (десять тысяч сто восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
Открытый аукцион состоится:
25.07.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, комната переговоров (помещение на первом этаже).
Заявление на участие принимается:
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45 по 24.07.2018 включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, кабинет 338 (тел. (017) 309 05 43, (029) 6320683).
Продавец (сторона по договору купли-продажи):
ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи заключается и регистрируется в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
Контактные данные по вопросам, связанным с организацией осмотра объекта продажи
обращаться по телефонам: (017) 3090660, (029) 1451387 – Баёк Павел Александрович.

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка до 24.07.2018 на счет № BY66AKBB66708599005400000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

  • юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
  • иностранным юридическим лицом - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
  • иностранным индивидуальным предпринимателем - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
  • представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
  • представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность;
  • представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя - доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг аукциона – 5% от предыдущей названной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого аукциона.

25 июля состоится открытый аукцион по продаже административно-торгового помещения Беларусбанка

 
Теги: Минск
 
 
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Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества - ОАО АСБ Беларусбанк .
 
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