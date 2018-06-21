25 июля состоится открытый аукцион по продаже административно-торгового помещения Беларусбанка





Наименование объекта продажи: изолированное помещение (назначение - административно–торговое помещение) общей площадью 580,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск , ул. Пимена Панченко, 60-136. ОАО «АСБ Беларусбанк» принадлежит доля в праве на земельный участок с кадастровым номером 500000000006006949 для эксплуатации и обслуживания здания многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (право аренды). Начальная цена продажи: 1 018 800,00 (один миллион восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС. Сумма задатка: 10 188,00 (десять тысяч сто восемьдесят восемь рублей 00 копеек). Открытый аукцион состоится: 25.07.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, комната переговоров (помещение на первом этаже). Заявление на участие принимается: в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45 по 24.07.2018 включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, кабинет 338 (тел. (017) 309 05 43, (029) 6320683). Продавец (сторона по договору купли-продажи): ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи заключается и регистрируется в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Контактные данные по вопросам, связанным с организацией осмотра объекта продажи обращаться по телефонам: (017) 3090660, (029) 1451387 – Баёк Павел Александрович.

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка до 24.07.2018 на счет № BY66AKBB66708599005400000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя - доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг аукциона – 5% от предыдущей названной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого аукциона.



