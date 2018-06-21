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В День памяти жертв войны верхнедвинцы придут к мемориалам
22.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Верхнедвинске прошёл митинг, в котором приняли участие представители райисполкома, депутаты районного Совета депутатов во главе с председателем райсовета Ириной Козел, жители района.
Присутствующие почтили память жертв фашизма минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям района.
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> В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Верхнедвинске прошёл митинг, в котором приняли участие представители райисполкома, депутаты...
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