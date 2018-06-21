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В Беларуси увеличены объемы кредитования жилищного строительства

22.06.2018 19:12 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года  увеличены объемы кредитования жилищного строительства, сообщили в пресс-службе правительства в пятницу.

«Соответствующие изменения и дополнения внесены в постановление правительства от 30 декабря 2017 г. № 1051 ”О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году». – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что объемы увеличены с учетом дополнительно изысканных Br66 млн. (кредитные ресурсы ОАО «БПС-Сбербанк» – Br45,0 млн. и ОАО ”Белинвестбанк“ – Br21.0 млн.). «Их предусмотрено направить в соответствии с указом президента Беларуси от 4 июля 2017 г. №240 на строительство задельных жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях», – сообщили в Совмине. 

Также, продолжили там, увеличены объемы льготных кредитов, выдаваемых по указу президента Беларуси от 6 января 2012 г. №13: для Могилевской области – на Br6,77 млн. для  направления на строительство жилых домов в юго-восточном регионе; для г. Минска – на Br4 млн.

«Таким образом, объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа № 240, увеличится до Br592 млн., льготных кредитов – до Br96,44 млн. Общий объем кредитных ресурсов увеличится от Br645,83 доBr722,6 млн», - констатировали в пресс-службе.

Кроме того, постановлением предусмотрено увеличение задания по вводу жилья для военнослужащих в соответствии с потребностью по Брестской области, уточнены определения предельных нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, применяемых для расчета величины господдержки, отметили там.

В пресс-службе уточнили, что документ вступает в силу после его официального опубликования.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года  увеличены объемы кредитования жилищного строительства, сообщили в пресс-службе правительства в...
 
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