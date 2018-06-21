«Бурановские бабушки» сыграли в футбол с пенсионерками из Лимпопо

Участницы «Евровидения-2012» «Бурановские бабушки» не остались в стороне от мирового футбольного первенства. Фольклорный коллектив сыграл в футбол со своими сверстницами из южноафриканской провинции Лимпопо.

Встреча проходила в Москве. На поле россиянки вышли в традиционных сарафанах. Только лапти заменили на более практичные кроссовки. Их соперницы выбрали спортивную форму. В товарищеском мачте победила дружба – 0:0.