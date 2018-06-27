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Уже не удивляет: в Могилеве государственный флаг повесили вверх ногами в присутствии чиновников и китайской делегации
В могилевском микрорайоне Казимировка начали возводить вторую многоэтажку, которая строится при поддержке правительства Китая. Всего таких домов по Могилевской области будет 22.
21 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. С визитом прибыла китайская делегация, чиновники Могилевского гор и облисполкомов, а также глава городского Совета депутатов.
Возле сцены, с которой выступали китайские гости и представители власти, реял перевернутый белорусский флаг. Более того, позор попал в эфир государственного телевидения,
Судя по фото в государственных изданиях, флаг так никто и не догадался (или не решился) разместить правильно.
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Уже не удивляет: в Могилеве государственный флаг повесили вверх ногами в присутствии чиновников и китайской делегации
В могилевском микрорайоне Казимировка начали возводить вторую многоэтажку, которая строится при поддержке правительства Китая. Всего таких домов по Могилевской...
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