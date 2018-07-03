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Президент Беларуси поздравил Александру Саснович с сенсационной победой в первом круге Уимблдона

04.07.2018 00:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спортивный подарок ко Дню Независимости: 3 июля сразу три наши теннисистки сумели пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Александру Саснович с сенсационной победой в первом круге Уимблдона

Победу праздновали Вера Лапко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Последняя, находясь на 50-ой строчке в рейтинге WTA, сенсационно обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову, входящую в восьмерку сильнейших ракеток мира.

Александра Саснович: «Играть против нее – это невероятный опыт»

С уверенной победой спортсменку поздравил Президент Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Спортивный подарок ко Дню Независимости: 3 июля сразу три наши теннисистки сумели пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, сообщили в...
 
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