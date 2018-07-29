В Камеруне более 160 заключенных подожгли тюрьму и сбежали

Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.





Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.