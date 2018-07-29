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В Камеруне более 160 заключенных подожгли тюрьму и сбежали

30.07.2018 07:53 — Разное | Партизан  
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Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна. Об этом сообщает издание L'express.

Побег был совершен в ночь на 29 июля. По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, заключенным удалось прорваться через тюремные ворота и поджечь здание тюрьмы.

Уточняется, что в осуществлении плана сбежавшим помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.
 
 
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Около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы в Северо-Западном регионе Камеруна. Об этом сообщает издание L'express.
 
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