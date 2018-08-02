В Горецком районе есть первый водитель-тысячник на жатве-2018





Отсчет второй тысячи тонн на перевозке зерна сегодня начал молодой водитель Николай Игнатов из ОАО «Горецкое». С трудовой победой Николая Николаевича поздравили первый заместитель председателя райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Шацкий, председатели районного объединения профсоюзов и РК профсоюза работников АПК Александр Кривенков и Елена Чаплыгина, директор ОАО «Горецкое» Владимир Черников.

Как чествовали передовика, секреты его успеха и планы на жатву — об этом читайте в газете «Горецкий вестник».

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.