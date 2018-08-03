Минздрав Беларуси отрабатывает проекты нормативных актов по закупке медтехники

Минздрав Беларуси отрабатывает пакетным принципом проекты нормативных правовых актов по совершенствованию процедур закупок в медицинской сфере, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вячеслав Шило.

«Во-первых, это усиление децентрализации закупок, во-вторых, внесение изменений в указ президента № 46. Областным, городским и районным исполкомам, организациям здравоохранения будут предоставлены полномочия самостоятельно проводить закупки при строгом контроле за всеми этапами процедуры. Планирование затрат на медтехнику, медикаменты, изделия медназначения должно быть завершено до 1 сентября, чтобы организации здравоохранения получили финансирование под эти закупки», - сказал В.Шило в интервью ведомственному изданию «Медицинский вестник» .

«На уровне организации здравоохранения можно закупать медтехнику, изделия медназначения, запчасти стоимостью до 2 000 базовых величин. Принимайте решение: либо вы занимаетесь этим вопросом сами, либо делегируете УП «Белмедтехника», РУП «Белфармация». Подготовке технического задания должно предшествовать проведение маркетингового исследования, чтобы с учетом его результатов указывать цену в ТЗ», - продолжил замглавы ведомства.

«На данном этапе в Минздраве формируется перечень медтехники, изделий медназначения, которые будут закупаться централизованно. Министерство запланирует для этого средства — оборудование, медицинские изделия гарантированно поступят в организации здравоохранения. Остальное — задача облисполкомов. Они будут принимать решения о централизации на своем уровне либо делегировать организациям здравоохранения закупку для всего региона. Соответственно с планированием средств», - сообщил В.Шило.

Чтобы упорядочить организацию регистрации медтехники и изделий медназначения, принято решение внести изменения в постановления Совета министров № 156 и № 1269, отметил он.

«Что касается ремонта оборудования, то организации здравоохранения будут самостоятельно контролировать работоспособность техники. Предлагается до 1 сентября с организациями, которые по договору обслуживают ту или иную медтехнику, разработать регламенты. В каждом крупном учреждении есть заместители, курирующие медтехнику, есть специалисты по медтехнике, которые должны прописать регламенты, сроки действия той или иной запчасти, чтобы планировать закупку на следующий год. Никто не запрещает сегодня проводить конкурсы с поставкой под факт поломки оборудования. Самое главное — научиться планировать», - заявил замминистра.

Вместе с этим дорогостоящее оборудование и запчасти будут закупаться централизованно, чтобы снизить их стоимость, сказал В.Шило.

«Что касается работы УП «Белмедтехника» в целом, то приоритетом останется децентрализация», - продолжил он. «Нужно поменять работу дочерних предприятий УП «Белмедтехника» по регионам и улучшить преемственность. Надо пересмотреть вопросы, касающиеся наличия на складе в достаточном количестве изделий медназначения, необходимых в повседневной деятельности медучреждений (шприцы, перчатки и др.). Необходимо восстанавливать магазины «Медтехники», чтобы оперативно доставлять товар в лечебные учреждения», - пояснил замглавы Минздрава Беларуси.

Как сообщалось, КГБ Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Олег Фомин (у него обнаружено около $140 тыс.), главврачи 9-й городской клинической больницы столицы Валерий Кушниренко, Минской областной клинической больницы Андрей Королько и Витебской областной клинической больницы Анатолий Оладько. Задержан также главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько.