5 августа около Ратуши пройдет «День Польши в Минске»

Около минской Ратуши и на территории Верхнего горада в течение дня будут действовать различные тематические площадки, а вечером посетителей ожидает музыкальная программа от хедлайнеров из Польши. Свинг, танго, довоенный польский джаз в современных аранжировках исполнит очень популярный в этом году в Польше и за ее пределами «JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI», а по окончании вечера – уникальное событие мировой музыкальной сцены, польское трио аккордеонистов «MOTION TRIO», музыка в исполнении которых вызывает эмоции, сравнивмые с впечатлениями от клубной техно-вечеринки, академического концерта или даже рок-выступления.

На главной сцене выступят также вокальные и танцевальные коллективы польской диаспоры в Беларуси. Дневная музыкальная программа завершится ярким выступлением польских гостей – Молодежного духового оркестра из Хайнувки и эффектным шоу мажореток.

Любителей спорта ждут популярные во всем мире спортивная игра «Ринго», которую придумал поляк Владимеж Стрижевски более 50 лет назад. На пл. Свободы около ресторана «Ренессанс» посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, сыграть в показательных матчах профессионалов и любителей.

Известные шеф-повары из Польши проведут мастер-классы по приготовлению традиционных польских блюд. Панаблюдать за увлекательным творческим процессом и попробвать приготовленное можно будет во дворике отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 8). На протяжении дня фудкорты с польскими традиционными блюдами будут также работать вдоль площади Свободы.

Научно-увлекательные мастерские для детей и взрослых приглашают в Каретный дворик около Археологического музея «Верхні горад». Лаборатория Марии Складовской-Кюри продемонстрирует заинтересованным научное шоу и занимательные опыты от музея экспериментальных наук «ЭКСПИРИмЕНтУС». Облака в пробирке, самодельные петарды, парад разноцветных огней, а кульминация программы – исполнение мечты каждого ученого – создание вечного двигателя!

Представители факультета текстиля и одежды Академии изобразительного искусства в Лодзи проведут мастер-класс по эко-дизайну и познакомят с основными приемами ремесла с использованием ткацких материалов. Каждый желающий сможет создать уникальные объекты на грани скульптуры и текстильного искусства.

Одно из крупнейших в Польше учебных заведений – Лодзинский университет – проведет научную презентацию, демонстрируя возможности автоматизации процессов повседневной жизни. Заинтересованные на практике познакомятся с тепловизионной камерой, 3D-принтером и роботами, а также мобильными приложениями для дистанционного управления.

Детей может заинтересовать разноцветное путешествие «Разрисуй Польшу». Импровизированное путешествие по большой карте страны откроет интересные факты про историю, географию, природу и жителей Польши. Детям будет интересно и весело на детской площадке от фабрики игрушек «Палессе», которая разместится на площади Свободы.

Вечером в Каретном дворике польский театр «Никогда» из Кракова представит зрителям уличный спектакль «Импрессарио» - наполненную художественными образами историю талантливых артистов, которые попали в небезопасную ловушку современного мира.

Кроме того, на образовательно-языковом кирмаше можно будет узнать, где и как изучать польский язык. Кирмаш пройдет на арт-терассе за концертным залом «Верхний город». Там можно будет познакомиться с разными учебными программами, принять участие в языковых играх и конкурсах, а также приобрести книги польских авторов в переводе на белорусский язык.