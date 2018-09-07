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Фестиваль-ярмарка тружеников села Брестской области в г. Высокое "Дажынки-2018"
08.09.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Урожай зерновых и зернобобовых в Брестской области превысит 1,1 млн т. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на областном
Губернатор отметил, что нынешняя уборочная кампания стала серьезным экзаменом для аграриев. Тем не менее, результат общего труда получился достойный: хлеборобы Брестской области получили самую высокую среди регионов республики урожайность зерновых - 29 ц/га. Намолочено 930 тыс. т зерна. "Конечно, мы получали значительно больше - в этом году ниже и урожайность, и валовой сбор. Но вместе с тем это неплохой результат. Кроме того, продолжается уборка кукурузы, которой мы компенсируем недобор зерна. В целом общий урожай зерновых и зернобобовых мы ожидаем более 1 млн 100 тыс. т", - сказал губернатор.
Руководитель области вручил награды передовикам. Дипломами и подарками были отмечены также лучшие хозяйства, агрономы, инженеры, комбайнеры, водители, работники зерносушильного хозяйства.
Лидерами жатвы в регионе в этом году признаны Лунинецкий, Малоритский и Столинский районы, занявшие соответственно первое, второе и третье места в областном соревновании на уборке урожая. Именно эти районы обеспечили наивысшие показатели темпов роста валового сбора зерна к среднему уровню предыдущих трех лет с учетом производства зерна на 1 балло-гектар посевной площади.
Церемонию награждения победителей жатвы-2018 продолжил праздничный концерт.
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Урожай зерновых и зернобобовых в Брестской области превысит 1,1 млн т. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на областном...
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