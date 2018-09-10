Первая группа детей из Китая в рамках программы лечения и реабилитации иностранных детей прибыла в Беларусь

В Беларусь прибыла первая группа китайских детей для прохождения медицинской реабилитации, сообщила ИА "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун..



"Курс в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации продлится 20 дней. Специалисты разработают каждому ребенку индивидуальную программу в зависимости от состояния здоровья", - заявили в Минздраве.

Вместе с детьми в Беларусь прибыли представители Госкомитета здравоохранения КНР, с которыми провел встречу министр здравоохранения Валерий Малашко. На встрече представитель КНР Чжан Мэн отметил, что Китай заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью в сфере медицинского туризма.

Планируется, что в рамках посещения Беларуси китайские специалисты посетят несколько республиканских научно-практических центров, чтобы определить, детей с какими патологиями целесообразно направлять на лечение в Беларусь.



"К нам приехали дети с достаточно серьезными патологиями. Мы сделаем все, чтобы их реабилитация была очень успешной", - заявил журналистам В.Малашко.

Он также отметил, что Беларусь серьезно рассчитывает на экспортный потенциал здравоохранения, а Китай является хорошим и большим рынком, где услуги белорусского здравоохранения могли бы быть востребованы.

"Я думаю, что наши медики могут успешно конкурировать на этом рынке, и приглашать к себе пациентов из других стран", - заверил В.Малашко.

Ожидается, что до окончания 2018 года Беларусь посетят еще две группы китайских детей для прохождения курсов лечения и реабилитации.

"Мы в Беларуси сегодня впервые запускаем программу именно лечения и реабилитации иностранных детей. И это достаточно серьезный шаг", - отметил министр.