Более 450 мастеров и артистов из Беларуси и России примут участие в ярмарке ремесел в Могилеве

Более 450 мастеров декоративно-прикладного искусства, артистов и коллективов из России и Беларуси примут участие в выставке-ярмарке ремесел "Город мастеров" в Могилеве, сообщили в Могилевском облисполкоме в среду.

Мероприятие будет организовано в рамках V Форума регионов Беларуси и России.

"Беларусь презентуют мастера из всех областей и по всем направлениям народных промыслов", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

Страну-соседку представят творческие делегации из Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской областей, Дагестана, Марий Эл, Коми, Республики Саха, Башкортостана, Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-мансийского автономного округа.

Во время национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, фольклорно-игровые программы, дегустации национальных блюд и другие мероприятия.

На площади Звезд в Могилеве установят сценический комплекс. В течение всех дней работы выставки-ярмарки здесь будет проходить концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России.

Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.