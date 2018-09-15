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Лукашенко: Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию отношений с Мексикой

16.09.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично поздравил президента Мексики Энрике Пенья Ньето с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Республика Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой, установлении системного и конструктивного диалога на всех уровнях, что полностью отвечает интересам обеих стран", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко пожелал президенту Мексики крепкого здоровья и успехов, а также счастья и благополучия гражданам страны.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично поздравил президента Мексики Энрике Пенья Ньето с Днем Независимости,...
 
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