Лукашенко: Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию отношений с Мексикой

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично поздравил президента Мексики Энрике Пенья Ньето с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Республика Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой, установлении системного и конструктивного диалога на всех уровнях, что полностью отвечает интересам обеих стран", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко пожелал президенту Мексики крепкого здоровья и успехов, а также счастья и благополучия гражданам страны.