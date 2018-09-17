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В Минской области объявлен конкурс на лучший инвестпроект малого бизнеса
Новости Беларуси. Помочь инициативным предпринимателям. В Минской области объявлен конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В комитете экономики ожидают индивидуальных предпринимателей, компании со штатом не более 100 человек и даже микроорганизации всего с 15 сотрудниками. Главные критерии отбора – использование новых технологий и способность конкурировать с продукцией зарубежных предприятий. На эти цели планируют потратить миллион рублей.
Александр Рулькевич, заместитель председателя Комитета экономики Миноблисполкома:
Благодаря новым проектам небольшие компании могут выйти на следующий уровень, а область при этом получает новые рабочие места. Прием заявок на участие в конкурсе: с 20 по 22 сентября.
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Новости Беларуси. Помочь инициативным предпринимателям. В Минской области объявлен конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса, сообщили в...
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