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До +28°С и без осадков будет в Беларуси 20 сентября
19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 28 градусов тепла будет в Беларуси 20 сентября, сообщили
В четверг ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, местами - плюс 5-8. Днем ожидается 22-28 градусов тепла.
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До 28 градусов тепла будет в Беларуси 20 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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