﻿ Как вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги

21.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Как вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги

– При оплате жилищно-коммунальных услуг неправильно ввела данные по счётчикам на воду. В итоге переплатила небольшую сумму. Есть ли возможность вернуть эту переплату?

Жанна Ивановна.

Отвечает начальник отдела по расчётам с населением КДЖЭУП «Жилкомсервис два» Елена НОВИКОВА:

– Такая возможность теперь есть. Постановлением № 510, принятым 29.06.2018 Советом Министров Республики Беларусь, предусмотрен порядок возврата денежных средств в случае, когда граждане внесли лишнюю сумму при оплате жилищно-коммунальных услуг.

У собственника или нанимателя жилья появился выбор: вернуть себе разницу между внесённой и начисленной суммами платы за ЖКУ или согласиться на то, чтобы эти средства пошли на оплату следующей счётквитанции.

Если вы пожелаете вернуть денежные средства, нужно обратиться с письменным заявлением в организацию, которая осуществляет эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляет жилищно-коммунальные услуги, и в организацию, осуществляющую учёт, расчёт и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность плательщика, и платёжный документ, подтверждающий факт оплаты.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
– При оплате жилищно-коммунальных услуг неправильно ввела данные по счётчикам на воду. В итоге переплатила небольшую сумму. Есть ли возможность...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцком районе женщина погибла под колесами «Жигулей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика