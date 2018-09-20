Как вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги

– При оплате жилищно-коммунальных услуг неправильно ввела данные по счётчикам на воду. В итоге переплатила небольшую сумму. Есть ли возможность вернуть эту переплату?

Жанна Ивановна.

Отвечает начальник отдела по расчётам с населением КДЖЭУП «Жилкомсервис два» Елена НОВИКОВА:

– Такая возможность теперь есть. Постановлением № 510, принятым 29.06.2018 Советом Министров Республики Беларусь, предусмотрен порядок возврата денежных средств в случае, когда граждане внесли лишнюю сумму при оплате жилищно-коммунальных услуг.

У собственника или нанимателя жилья появился выбор: вернуть себе разницу между внесённой и начисленной суммами платы за ЖКУ или согласиться на то, чтобы эти средства пошли на оплату следующей счётквитанции.

Если вы пожелаете вернуть денежные средства, нужно обратиться с письменным заявлением в организацию, которая осуществляет эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляет жилищно-коммунальные услуги, и в организацию, осуществляющую учёт, расчёт и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность плательщика, и платёжный документ, подтверждающий факт оплаты.

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