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Как вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги
21.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
– При оплате жилищно-коммунальных услуг неправильно ввела данные по счётчикам на воду. В итоге переплатила небольшую сумму. Есть ли возможность вернуть эту переплату?
Жанна Ивановна.
Отвечает начальник отдела по расчётам с населением КДЖЭУП «Жилкомсервис два» Елена НОВИКОВА:
– Такая возможность теперь есть. Постановлением № 510, принятым 29.06.2018 Советом Министров Республики Беларусь, предусмотрен порядок возврата денежных средств в случае, когда граждане внесли лишнюю сумму при оплате жилищно-коммунальных услуг.
У собственника или нанимателя жилья появился выбор: вернуть себе разницу между внесённой и начисленной суммами платы за ЖКУ или согласиться на то, чтобы эти средства пошли на оплату следующей счётквитанции.
Если вы пожелаете вернуть денежные средства, нужно обратиться с письменным заявлением в организацию, которая осуществляет эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляет жилищно-коммунальные услуги, и в организацию, осуществляющую учёт, расчёт и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением.
При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность плательщика, и платёжный документ, подтверждающий факт оплаты.
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– При оплате жилищно-коммунальных услуг неправильно ввела данные по счётчикам на воду. В итоге переплатила небольшую сумму. Есть ли возможность...
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