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"Были объективные причины". Производители пояснили, почему подорожала курица и что дальше будет с ценами

21.09.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси три месяца подряд росли цены на курицу. Причем подняли их именно производители, торговые надбавки в магазинах остались прежними, а в некоторых и снизились. Министерство антимонопольного регулирования и торговли даже заподозрило ценовой сговор производителей этой продукции, но проверки ничего подобного не выявили. FINANCE.TUT.BY поговорил с гендиректором Союза птицеводов «Белптицсоюз» и узнал, что на самом деле послужило причиной роста цен на курицу и будет ли мясо птицы дорожать дальше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59029.php

"Были объективные причины". Производители пояснили, почему подорожала курица и что дальше будет с ценами

Александра Квиткевич, TUT.BY

Генеральный директор союза птицеводов «Белптицсоюз» Владимир Вашковутверждает, что для подорожания были объективные причины — это внешние факторы.

— Вопрос стоимости кормов — ключевой для тех, кто выращивает бройлеров. Доля кормов в себестоимости выращивания птицы составляет 70 -75%. В 2017 году комбикорм составлял в себестоимости мяса птицы 70%, а в 2018 году ожидается рост до 75%. Даже незначительное изменение стоимости кормового сырья приводит к существенному росту себестоимости, — рассказывает Владимир Вашков.

Гендиректор отмечает, что рост цен на зерновые в августе этого года по отношению к августу 2017 года составил в среднем 30%.

Специалист отмечает, что в нынешнем году погода подвела, поэтому урожай зерновых не выдался. Это привело к мировому спаду производства всех видов зерна до трехлетнего минимума. К примеру, в России в этом году зерновых собрали на 20% меньше, чем в 2017-м, поэтому экспортные цены на российскую пшеницу достигли самого высокого уровня с 2014 года.

— А мы импортируем зерно в основном из России и Украины. Несмотря на то что закупочная рекомендованная цена в Беларуси 232,7 рубля за тонну, фактически зерно на внутреннем рынке покупали по 300−320 руб за тонну. Но у нас необходимого для производителей мяса бройлеров объема зерновых недостаточно, — говорит Владимир Вашков. — А цена импортного — 350 рублей за тонну. Торгово-экономические мировые войны и сложные климатические условия спровоцировали значительный рост мировых закупочных цен и на белковые составляющие кормов: соевый и подсолнечный шрот. Изменение курса белорусского рубля отразилось на ценах на все импортные комбикормовые компоненты: витамины, минералы, растительное масло.

Какие еще причины роста цен на мясо курицы?

Еще одним вызовом для белорусских производителей мяса птицы было введение временных ограничений на поставки их продукции в Россию, отмечает специалист. Все непроданное мясо они были вынуждены сбывать на внутреннем рынке по очень низким ценам. Приходилось предлагать большие скидки торговым сетям. Именно поэтому в магазинах тоже были довольно низкие цены на мясо птицы.

— Отмена ограничений и возобновление поставок в Россию вернули цены на продукцию до уровня прошлого года. Но даже этот возврат не достаточен для растущих на протяжении всего года издержек, — подчеркивает гендиректор союза. — В целом в Беларуси темпы роста цен на птицу отстают от увеличения себестоимости в 2 раза. Птицеводство начинает балансировать на грани рентабельности. К примеру, в 2017 году рентабельность продаж белорусских птицеводов составляла 7,5%, за 2018 год — 1,6%.

Владимир Вашков поясняет, что такая ситуация не только у белорусских производителей, но и у российских. Даже лидеры рынка испытывают проблемы. Некоторым даже пришлось принять решение о банкротстве. Это притом что российским птицеводам энергоносители (газ, электричество) обходятся гораздо дешевле, чем белорусским. Специалист отмечает, что стоимость электроэнергии в Беларуси выше по сравнению с Россией, газ белорусским птицеводам приходится покупать дороже, чем производителям мяса из страны-соседки.

— Эти же проблемы — отставание роста цен от себестоимости, разница между экспортом и внутренними продажами — актуальны и для птицеводческих рынков Польши, Литвы, Австрии, Словении, Чехии. Рост цен в ЕС за полгода составил 15%, в той же России — на 30%. В Польше зафиксированы рекордные цены на птицу за последние 10 лет. Текущий уровень цен на продукты из мяса птицы в Беларуси близок к уровню 2016 года, — отмечает Владимир Вашков.

Но будут ли цены на мясо птицы расти и дальше? Гендиректор союза птицеводов говорит, что если не будут влиять внешние факторы, то и цены не будут изменяться.

 
 
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В Беларуси три месяца подряд росли цены на курицу. Причем подняли их именно производители, торговые надбавки в магазинах остались прежними, а в некоторых и...
 
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