«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы

Новости Беларуси. На неделе к жителям Гомельской области вышли тарантулы.

Как сообщает БЕЛТА, в деревне Ударное Лельчицкого района членистоногие встречаются в огородах и сараях, пробираются в жилые дома, медпункты, магазины, стройки и школы.

Учёные утверждают, что распространившиеся в Гомельской области пауки являются южнорусскими тарантулами.

Несколько пользователей оценили фотогеничность пауков и опубликовали их снимки в соцсетях.

«Светлогорск, городской пляж… Уже и тут тарантулы»,



Фото: vk.com/svetliygorod

«Только что поймал, Речицкий район, недалеко от д. Заречье»,



Фото: vk.com/id273439058

«Чей питомец? Тарантул в Белице!».



Фото: vk.com/id273439058

Однако не все пользователи оценили радость встречи с тарантулами.

«Ой... а откуда они у нас? До ужаса боюсь их и им подобных»,

«Точно переезжать нужно… Я наверное умру, если их увижу»,



Фото: vk.com/svetliygorod

«Я уже трёх видел, не таких больших, как на фотке, но всё же»,

«Я даже ночью не могу нормально спать, всё кажется, что где-то ползают».



Фото: vk.com/svetliygorod

В настоящее время волонтеры помогают искать гнёзда с пауками, которые появляются в жилой зоне.

Несколько лет назад в Шотландии паук появился в прямом эфире.