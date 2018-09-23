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В Беларуси убрано более половины площадей картофеля

24.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Беларуси убрано более половины площадей картофеляВ Беларуси убрано более половины площадей картофеля. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Картофель убран с 16,2 тыс. га (54,3% к плану), накопано 467,2 тыс. т. Урожайность составляет 287,6 ц/га. С половины площадей уже убрана и кукуруза. Зерна кукурузы намолочено 503,6 тыс. т (урожайность выше прошлогодней — 82,5 ц/га против 60,7 ц/га).

Сахарную свеклу собрали с 24,6% площадей, накопано более 1 млн т. Урожайность сложилась на уровне 424,9 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,2% против 15,32%.

По данным Минсельхозпрода, озимые зерновые посеяны на 73,5% запланированных площадей (962,1 тыс. га).

www.belta.by

 
 
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В Беларуси убрано более половины площадей картофеля. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает...
 
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