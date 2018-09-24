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Лукашенко: Минск не делает выбора между Востоком и Западом
25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минск не делает выбора между Востоком и Западом, а стремится выстраивать со всеми странами равноправные отношения без давления и двойных стандартов. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов ряда государств, сообщает телеканал «МИР 24».
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По словам президента Беларуси, страна стремится выстраивать со всеми партнерами равноправные отношения «без давления и двойных стандартов».
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