Лукашенко: Минск не делает выбора между Востоком и Западом

Минск не делает выбора между Востоком и Западом, а стремится выстраивать со всеми странами равноправные отношения без давления и двойных стандартов. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов ряда государств, сообщает телеканал «МИР 24».