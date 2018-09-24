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Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

25.09.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В минувшую субботу на улицах города можно было видеть колонну одинаковых автомобилей с регистрационными номерами разных регионов: Брест, Минск, Минская область. По какой причине они собрались в Бресте и что делали здесь - об этом наш репортаж.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

На самом деле все просто. Официальный дилер Geely в Бресте ООО «БелАВТОномия», расположенный на Морозова, 28а, помог осуществить очередную встречу белорусского клуба владельцев Geely. По сути, автовладельцы со всей Беларуси собрались вместе для того, чтобы пообщаться друг с другом, поделиться полезным опытом, познакомиться в реальности (а не только в соц. сетях и на форумах) и просто весело провести время.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Утром участники встречи на своих автомобилях Geely ATLAS проехались по Бресту, посетили музей «5-й форт», а затем собрались у официального дилера на Морозова, 28а. После небольшой кофе-паузы состоялась викторина на знание различных фактов о заводе, производимых автомобилях и его основателях.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Во время встречи один из основателей Geely клуба Дмитрий рассказал порталу «Виртуальный Брест» о том, что сам клуб образовался совсем недавно - 12 июля этого года. На данный момент сообщество насчитывает немногим более 100 человек и за два месяца существования было организовано уже две встречи участников. Первая была в Минске, вторая - в Бресте.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Несмотря на «молодость» клуба, количество участников в нем растет достаточно быстро, а завод Geely уже приглашает автовладельцев для полезных переговоров, направленных на улучшение выпускаемых автомобилей. Кстати, их популярность растет благодаря значительной государственной поддержке и хорошим условиям кредитования.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Во второй части встречи автосалон провел презентацию рестайлингового автомобиля Geely Emgrand X7, официальные продажи которого стартовали неделю назад.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Обновленная версия значительно выгодно отличается от своих предшественников. В базовой комплектации присутствуют климат-контроль, обогрев передних сидений, система стабилизации, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, легкосплавные диски, полный электропакет, центральный замок и многое другое, чем аналогичные автомобили других производителей в базовой комплектации зачастую не оснащаются. Особенно если учесть тот факт, что цена Emgrand X7 составляет 31.000... белорусских рублей. Да, меньше чем за 15 тысяч долларов можно приобрести современный, стильный и функциональный кроссовер «из салона».

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Конечно, можно выбрать версию повыше с «кожей» в салоне, хорошей акустикой, передними противотуманками, задними датчиками парковки и камерой (34.200 рублей). Или же решиться на «полный фарш» с двухлитровым мотором, шестиступенчатой коробкой-«автомат», датчиками парковки спереди и сзади, а также с боковыми подушками и шторками безопасности, круиз-контролем, электрической регулировкой передних сидений и люком в крыше. Такая версия потянет уже на 35.900 рублей.

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Под капотом может находиться базовый 1,8-литровый 131-сильный мотор, который предлагается исключительно с 5-ступенчатой "механикой", либо 2-литровый 139-сильный двигатель, доступный только с 6-диапазонным "автоматом".

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Во время презентации владельцы других автомобилей Geely делились друг с другом положительными впечатлениями от нового Emgrand X7. Несмотря на то, что эта модель считается «младше» популярного Geely ATLAS, ее внешний вид, интерьер и функциональность не уступают, а в чем-то даже превосходят «старшего брата».

Как прошли выходные: встреча участников белорусского Geely клуба и презентация нового авто

Подробную и исчерпывающую информацию о технических характеристиках автомобиля, доступных комлектациях и ценах рекомендуем смотреть на сайте дилера Geely в Бресте - ООО «БелАВТОномия».

А больше фотографий нового автомобиля смотрите под спойлером ниже.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В минувшую субботу на улицах города можно было видеть колонну одинаковых автомобилей с регистрационными номерами разных регионов: Брест, Минск, Минская область....
 
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